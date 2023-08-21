قال بنك الكويت الدولي (KIB)، في دراسة أصدرها مؤخرا سلطت الضوء على منطقتي غرب أبو فطيرة الحرفية والعارضية الحرفية، إن الطلب على العقارات الحرفية ارتفع بشكل غير مسبوق خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك بالتزامن مع الدعم المقدم من الدولة للمبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق مشاريعهم المختلفة.



وأوضح رئيس فريق مهندسي التقييم العقاري في «KIB» مبارك الحربي، أن ما يميز منطقتي غرب أبو فطيرة الحرفية (أسواق القرين) ضمن محافظة مبارك الكبير، والعارضية الحرفية ضمن محافظة الفروانية، أن كلا منهما منطقة خدمية حرفية صناعية بوثائق تملك منذ نشأتهما عام 2006، وذلك بخلاف المناطق الصناعية الأخرى التي تعتبر تحت بند «حق انتفاع».



وأشار الحربي إلى أن نسبة البناء المطبقة في منطقة العارضية الحرفية موزعه كالتالي: 100% للسرداب و80% للدور الأرضي، و20% لدور الميزانين، أما نسبة البناء لمنطقة أبو فطيرة الحرفية فهي موزعة كالتالي: 80% للسرداب و80% للدور الأرضي، و80% للدور الأول، وذلك حسب قانون البناء ببلدية الكويت.



وبين، أيضا، أن الأسعار في هاتين المنطقتين شهدت مسارا تصاعديا منذ نشأتها حتى نهاية شهر مايو 2023، وذلك لأسباب عدة، أهمها زيادة الأنشطة التجارية المسموح بها حيث كانت مقتصرة على أنشطة حرفية معينة، وزيادة الطلب على وحداتها من قبل المستثمرين.



إضافة إلى منافستها للقطاع التجاري والصناعي بتلك الأنشطة، وتخديمها للمناطق السكنية القريبة منها، وقربها من بعض الدوائر الحكومية وبالأخص الإدارات الخاصة بالسيارات، وعدم تأثرها بزيادة رسوم الدولة للقطاع الصناعي (حق انتفاع)، واعتمادها كضمانات للبنوك مقارنة بالعقارات المؤجرة من الدولة (حق انتفاع)، وتفضيل التداول بها من قبل المستثمرين.



وأوضح أن هذه الأسباب مجتمعة كان لها بالغ الأثر في ارتفاع معدل الإيجارات لوحدات هذه الشريحة من العقارات، إلى جانب زيادة الطلب عليها بشكل غير مسبوق، ما أثر بشكل إيجابي على قيمة العقارات والتداولات فيها، خصوصا بعد انتهاء جائحة كورونا.



تداولات القطاع الحرفي



وأفاد الحربي بأن متوسط سعر الصفقة للقطاع الحرفي لعام 2020 بلغ 1.04 مليون دينار، وهو الأدنى على مستوى السنوات الخمس السابقة، وذلك بسبب الآثار السلبية التي خلفتها «جائحة كورونا» على السوق العقاري، بعكس العام 2023 حيث بلغ متوسط سعر الصفقة في مايو الماضي 1.54 مليون دينار، وهو الأعلى قيمة منذ 2019 حتى مايو 2023.



وأضاف أن منحنى متوسط سعر الصفقة في القطاع الحرفي يأخذ مسارا تصاعديا منذ العام 2021، مع انحسار الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها وإلغاء الاحترازات الصحية، حيث زاد متوسط سعر الصفقة في القطاع الحرفي خلال العام 2021 بنحو 16.76% إلى 1.21 مليون دينار، مقارنة بالعام 2020 عندما بلغت قيمة الصفقة نحو 1.04 مليون دينار. وارتفعت بنحو 11.61% خلال العام 2022 إلى 1.35 مليون دينار، مقارنة بالعام 2021، وبنحو 13.77% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي عندما بلغ متوسط سعر الصفقة للعقارات الحرفية نحو 1.54 مليون دينار مقارنة بالعام 2022. وبناء على ذلك قفز متوسط قيمة الصفقة بنحو 48.27% ما بين 2020 والأشهر الخمسة الأولى من 2023.



العارضية الحرفية



من جانب آخر، أشار الحربي إلى أن الدراسة أكدت المسار التصاعدي لمنحنى أسعار الأراضي في العارضية الحرفية، منذ العام 2019 حتى شهر مايو من العام 2023، إذ كان سعر الأرض بمساحة 250 مترا مربعا وعلى شارع داخلي نحو 588 ألف دينار، في حين وصل إلى 700 ألف دينار في شهر مايو 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 19%، مبينا، في الوقت ذاته، أن سعر الأرض بالمساحة والمنطقة نفسها على شارع رئيسي وصل في العام 2019 إلى 750 ألف دينار، في حين بلغ في 2023 نحو 850 ألف دينار، بارتفاع بلغ 13.33%.



وإضافة إلى ذلك، أشار الحربي إلى أن نسبة العائد على تلك القسائم الحرفية خلال الفترة المذكورة تراجعت في المقابل، إذ وصلت إلى 7.5% للأرض التي تبلغ مساحتها 250 مترا مربعا على شارع داخلي في شهر مايو 2023، و7.25% للتي تقع على شارع رئيسي.



غرب أبو فطيرة الحرفية



ولفت الحربي إلى أن منحنى أسعار القسائم في غرب أبو فطيرة الحرفية تصاعدي، أيضا، منذ العام 2019 حتى شهر مايو من العام 2023، إذ كان سعر الأرض بمساحة 500 متر مربع وعلى شارع داخلي يبلغ 750 ألف دينار، في حين وصل إلى 950 ألف دينار حتى شهر مايو 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 26.66%، بينما ارتفع سعر الأرض بالمساحة والمنطقة نفسها على شارعين (زاوية) من 825 ألف دينار، خلال العام 2019، إلى نحو 1.12 ألف دينار، بارتفاع نسبته 36.36%.



واختتم الحربي بالإشارة إلى أن نسبة العائد على تلك الأراضي خلال الفترة المذكورة تراجعت في المقابل، إذ وصلت إلى 7.5% للأرض التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع على شارع داخلي، خلال مايو 2023، و7.25% للتي تقع على شارع رئيسي.