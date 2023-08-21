انطلاقا من استراتيجيتها التي تعنى بالاستدامة وحماية البيئة والاستفادة من الطاقة النظيفة البديلة لتعزيز الحياة، نفذت شركة الحمراء العقارية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروعا نموذجيا لتركيب نظام الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح مجمع مواقف السيارات التابع لبرج الحمراء للأعمال بسعة إجمالية قدرت بنحو 240 كيلوواط (kWp)، حيث تمت الاستعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد المواصفات المثلى لهذا النظام وللإشراف على تنفيذ المشروع.



وقد تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والخبرات ليتم تشغيله في وقت قصير وقياسي، حيث اكتمل التركيب والتشغيل في فترة قصيرة، مما جعل هذا المشروع يبدأ في إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة في 15 أغسطس ليكون نموذجا رياديا يساهم بالتوجه المحلي والعالمي للاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة لما فيها من مسؤولية مجتمعية وبيئية نحو الكويت ونحو كوكبنا.



وأوضحت شركة الحمراء العقارية أن من مزايا هذا المشروع البيئي أنه يساعد على توفير كمية طاقة كهربائية تبلغ نحو 400 ميغاواط ساعة سنويا والتي يمكنها تشغيل أكثر من 5 منازل لمدة عام وتوفير ما يقل عن 245 برميلا من النفط سنويا وتمنع ما لا يقل عن 360 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يجعله من أبرز المشاريع الصديقة للبيئة في الكويت على مستوى الشركات.



ويهدف هذا المشروع، الذي يعد الأعلى ارتفاعا في الكويت، إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في دعم الجهود للتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية بهدف تأمين ما نسبته 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.