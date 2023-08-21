استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) ورشة ZAINPHONIC لأساسيات التصوير بالهواتف الذكية، والتي نظمتها الشركة بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الذي يحتفل به حول العالم في 19 أغسطس من كل عام، وقدمها المصور وصانع المحتوى الكويتي المتميز عبدالعزيز السريع.



وشهدت ورشة العمل تفاعلا مميزا ومشاركة واسعة من محبي وهواة التصوير من الكويت ودول الخليج العربي، والذين تفاوتوا في مستوياتهم من المبتدئين وذوي الخبرة المتوسطة والمحترفين، وقدمت الورشة مزيجا من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لتطوير مهارات المشاركين بكفاءة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة.



وحرصت زين على تقديم الورشة بشكل متجدد، بحيث لم يتم شرح أسس التصوير العامة فحسب، بل تم التركيز بشكل كبير على أسرار وخفايا كاميرات الهواتف الذكية، والتي تتمتع اليوم بدرجات عالية من الجودة والاحترافية باستخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة، وباتت تنافس الكاميرات التقليدية في جودتها.



وخلال الورشة، قام المصور الكويتي المبدع عبدالعزيز السريع بالتركيز على عدد من المحاور المهمة، مثل القواعد والأسس المبتكرة للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو عبر الأجهزة الذكية، وكيفية استخدام التطبيقات في تعديل الصور وإنتاج المقاطع وإخراجها بصورة مبتكرة واحترافية، وفهم الألوان وكيفية توظفيها في المحتوى البصري، وكيف يعكس المصور لمسته وهويته الخاصة في أعماله.



وتسعى زين إلى نشر ثقافة الإبداع في المجتمع الكويتي وتمكين أفراده من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تعزيز الجوانب الفنية والإبداعية، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع أصحاب المهارات وصناع المحتوى المميزين لتقديم البرامج والدورات التدريبية بشكل دوري لحث وتشجيع أفراد المجتمع - وبالأخص الشباب - على الارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية لديهم.