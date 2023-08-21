تظاهر مئات السوريين بمناطق سيطرة حكومة دمشق جنوب سورية أمس، احتجاجا على غلاء الأسعار الذي قفز بشكل هستيري مع رفع الحكومة اسعار الوقود الأسبوع الماضي، ليفاقم تردي الوضع المعيشي في البلاد.



وقالت شبكة «السويداء 24» الإخبارية المحلية ان معظم الدوائر الحكومية في المدينة أغلقت، وأغلق التجار محلاتهم التجارية معلنين مشاركتهم في الإضراب العام والعصيان المدني. ورصدت الشبكة أسواق السويداء الخالية تقريبا من المارة والمحال التجارية وقد أغلقت أبوابها احتجاجا على اقرارات السلطة التي وصفتها بـ«الجائرة وتدهور الأوضاع المعيشية». وجاء ذلك بالتزامن مع قطع محتجين لجميع المداخل الرئيسية للمدينة بالإطارات المشتعلة، بالإضافة الى قيام المحتجين في بقية أرجاء المحافظة بقطع الطرقات المؤدية إلى مركز المحافظة باستثناء السماح للحالات الإسعافية بالمرور. وشاركت في الاحتجاجات بلدات وقرى عديدة، منها «عريقة» و«المزرعة» و«الثعلة» و«ريمة حازم» و«مجادل». من جهته، «أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجمع المئات من أبناء القرى والريف في ساحة وسط مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، للتظاهر تنديدا بالواقع الاقتصادي والمعيشي المزري وسط هتافات مناهضة، وردد محتجون هتافات من قبيل الشعب الموجوع.. نحنا طلعنا وما في رجوع». ووفق المرصد، تأتي المظاهرة تزامنا مع العصيان المدني الذي بدأ أمس في المدينة بعد الإعلان عنه من قبل عشائر بدو السويداء.



وسبق هذه الاحتجاجات مظاهرات ليلية مساء أمس الأول، نفذها أبناء مدينة درعا المجاورة. وأفادت مواقع اخبارية محلية بخروج العشرات بمظاهرة انطلقت من ساحة المسجد العمري وجابت بعدها شوارع درعا البلد، ردد المتظاهرون فيها عبارات تؤكد «استمرارية الثورة».