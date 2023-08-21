ناهد إمام



قالت م.علا محيلبة رئيس جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية بمحافظة الإسكندرية، عضو المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس والصناعات النسيجية، باعتبارها واحدة من اكبر القطاعات استيعابا للعمالة ومساهمة في حصة الصادرات، حيث وصل حجم تصدير الملابس المصرية إلى حوالى 1.5 مليار دولار سنويا.



وأوضحت محيلبة، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية تهدف إلى غزو المنتج المصري الشرقي الأصيل إلى جميع أنحاء العالم وخصوصا الملابس الجاهزة وإعطائها الطابع الشرقي بالفن اليدوي المتقن من اولاد مصر بسعر معتدل وقيمة مضافة للمنتج المصري.



كما يتولى المجلس القومى للمرأة مبادرة «كملي بيتك من الداخل» تهدف إلى التعليم من خلال ورش تدريبية، على سبل إصلاح الملابس التي تعرضت للتلف، داخل المنزل وتطويرها والعمل أيضا على تسويقها.



وأشارت إلى أن صناعة الملابس، تعد صناعة جاذبة للاستثمارات المحلية واستثمار المغتربين في الخارج، لكونها تعد من أكبر الصناعات المربحة، التي تمتلك مزايا تنافسية عديدة، وفرصة صناعة علامة مصرية عربية عالمية من السهل تحقيقها، شريطة استخدام تقنيات حديثة وابتكار موديلات مختلفة تواكب الموضة العالمية وتنافسها لكنها في الوقت نفسه تحافظ على الرؤية المصرية والعربية، إضافة إلى توفير العمالة المدربة من خريجي المدارس الفنية المدربين على أحدث الماكينات وقدرتهم على الابتكار وتحقيق الجودة العالمية. وأوضحت محيلبة أن صناعة الملابس في مصر قادرة على التسويق الخارجي واختراق الأسواق العالمية، حيث تتصدر أميركا الدول المستقبلة للمنتجات المصرية، ثم أسواق أوروبا، والدول العربية والأفريقية، إضافة إلى دخول التجارة الإلكترونية للملابس بشكل كبير مما يسهل عمليات التسويق، وتوفير الخدمات اللوجستية منها وسائل النقل إلى الأسواق الإفريقية.



وقالت إن الصناعة المحلية للملابس الجاهزة تغطى أكثر من نسبة 85% من احتياجات الطلب الداخلي، وهناك زيادة متواصلة في الطلب عليها وهذا ما يؤكده الإقبال على المعارض المتخصصة للملابس إلى تنظم كل شهرين تقريبا.