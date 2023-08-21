عبدالعزيز المسلم: كل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.. والجمهور السعودي مثقف ومحب للفن الجميل



مفرح الشمري



بعد النجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية «الطابق الثاني» في عروضها على مسرح جامعة العلوم في العاصمة السعودية (الرياض) وذلك ضمن «جولة المملكة 2023»، يستعد فريق المسرحية بقيادة الفنان القدير عبدالعزيز المسلم والفنانة القديرة هدى حسين الى مدينة الدمام لعرضها هناك.



الجميل الذي أفرح فريق العمل وهم متجهون الى الدمام، هو ان تذاكر المسرحية في عرضها الجديد «سولد اوت»، وهذا ان دل فإنه يدل على مدى اعجاب الجمهور السعودي في الدمام بالمسرحية بعد النجاح الذي حققته في الرياض، إذ تدور أحداثها في الطابق الثاني لأحد المنازل المسكونة بالأرواح الشريرة، وهو ما يثير الذعر في نفوس النزلاء، في أجواء ممزوجة بالرعب تارة، وبالكوميديا الهادفة طورا.



وفي هذا الصدد، عبر الفنان القدير عبدالعزيز المسلم عن شكره وتقديره لهيئة الترفيه السعودية ممثلة بالمستشار تركي آل الشيخ على دعمه الحقيقي للثقافة وتقديم الترفيه الهادف ضمن «جولة المملكة 2023»، التي تتضمن العديد من الفعاليات الفنية، والمشاركات الفاعلة من أنحاء مختلفة حول العالم.



وواصل المسلم شكره عبر «الأنباء» للجمهور السعودي الذي فرح جدا بهذه المسرحية ومحتواها الهادف والنافع وتفاعل مع كوميديا الرعب التي في أحداثها، مثمنا مطالبة الجمهور السعودي بتمديد العروض أو العودة ثانية بنفس المسرحية او مسرحية اخرى بنفس مستواها الهادف وكم الكوميديا الراقية التي تعود بالنفع على المتلقي، مؤكدا أن الجمهور السعودي جمهور مثقف وواع ومحب جدا للفن الجميل الهادف الذي يحمل محتوى نافعا لجميع أفراد الأسرة.



يـذكـــر أن «الطـابـــق الثاني» من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، ومخرج منفذ عبدالله المسلم، ومؤلف الأغاني سامي العلي ومن بطولة هدى حسين، عبدالعزيز المسلم، مرام البلوشي، عبدالله المسلم، علي الشرشني، محمد المسلم، عبدالعزيز العنزي، وليد جمعة وآخرين.