القاهرة - خلود أبوالمجد



نفت الفنانة إيمان العاصي أنباء ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، عقب انتشار صورة لها مع أحدهم في مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت العاصي في الصورة، التي نشرها أحد الحسابات في «فيسبوك»، جالسة على كرسي مرتدية فستانا أبيض بقصة «وان شولدر»، وإلى جانبها شاب يرتدي بدلة، وجاء في التعليق أسفل الصورة: «الحمد الله تم اتفاق بيني وبين الفنانة إيمان العاصي».



من جهتها، أعادت العاصي عبر خاصية «الستوري» في «انستغرام» مشاركة الصورة مع إخفاء صورة الشاب وحسابه، وكتبت ساخرة: «والنبي يا جماعة اللي يعرف الولد دا يعرف منه تم الاتفاق بينا على إيه».



يشار إلى أن العاصي كانت متزوجة سابقا من رجل أعمال مصري، إلا أن علاقتهما لم تستمر طويلا، فانفصلا بعد شهرين، قبل وضع ابنتها الوحيدة «ريتاج». وفي أحد اللقاءات، سئلت إيمان حول ما إذا كانت تفكر بالزواج مجددا؟ لتجيب: «لحد قريب مكنتش مفتقدة فكرة أني متزوجة لأني اتجوزت شهرين بس ولكن دلوقتي نفسي يكون معايا حد، ومع ذلك بتجنب الارتباط لأنه مش سهل يحصل في حياتي ولكن أدركت أن شريك الحياة مهم جدا خصوصا لو فيه أشياء مشتركة وحب».