القاهرة - محمد صلاح



تشارك غادة عادل في الموسم السينمائي الحالي بأكثر من عمل جديد، إذ تعود للوقوف مجددا مع محمد هنيدي بعد سنوات من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» الذي شهد نجاحهما معا في بداية مشوارهما الفني، حيث تشاركه في بطولة فيلم «مرعي البريمو» وتجسد فيه شخصية «جملات» زوجة «مرعي» وهي شخصية ضعيفة وكل ما يشغلها زوجها فقط.



وكشفت غادة في تصريحات صحافية أن الفيلم فرصة لتسترجع ذكرياتها ببداية نجاحاتهما معا بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» مع المخرج سعيد حامد أيضا، وبحسب قولها، فهما ثنائي تشعر معهما بالأمان وبينهما كيميا فنية قوية تجعلنا جميعا نخرج أفضل ما لدينا للجمهور.



ولغادة عادل مشاركة سينمائية أخرى بفيلم كوميدي بعنوان «البطة الصفرا» أمام محمد عبدالرحمن، وتقول عن هذا انها لم تتردد في المشاركة بعملين في موسم واحد، خاصة أن الشخصيتين مختلفتان تماما، حيث تقدم في «البطة الصفرا» دور «رشا» وهي تتاجر بالمخدرات، ويحدث لها تحول مفاجئ ضمن الأحداث.



وعن تواجد الأعمال الكوميدية بقوة هذا الموسم، تؤكد غادة أن الجمهور يحتاج لهذا في الفترة الحالية وهو ما جعلها متحمسة للتجربتين كثيرا.