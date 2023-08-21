كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن الأسباب التي أدت إلى غضبها بعد انفصالها عن مدير التصوير هيثم زنيتا، وذلك بعد أن كتبت بعض المواقع الإخبارية أنها الزيجة الثانية عشرة في حياتها، وقالت: «آه اتضايقت طبعا وبحس إنهم بيكتبوا حاجات عشان يستفزوني ويستفزوا الناس من ناحيتي، لأن العلاقة الشخصية المفروض متدخلش في الفن».



وعن رأيها في محتوى المذيعتين رضوى الشربيني وياسمين عز، أوضحت غادة بحسب مجلة «لها»: «الاتنين أصحابي ومذيعات ناجحات، ولكن أنا ممكن يكون ليا رأي تالت أصلا، مبحبش أقول مين فيهم بتقنعني ولازم يكون وجهة نظري الحياتية اللي اكتسبتها هي اللي بتقودني إزاي أعيش وأعمل بيت وأحترم جوزي وبيتي وولادي».



وحول إمكانية ارتباطها من جديد، قالت: «الله أعلم.. ممكن ألاقي واحد فينيقي»، مؤكدة مشاركتها في السباق الرمضاني 2024، وذلك بعد نجاح مسلسل «تلت التلاتة»، الذي في عرض رمضان الماضي، وقالت: «إن شاء الله بشارك في رمضان 2024، عندي 15 حلقة وهيكون مسلسل مصري بالكامل».