يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب (تحت 19 سنة) المنتخب الأردني على صالة وزارة الرياضة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة منتخبات غرب آسيا الأولى، والمقامة حاليا في جدة بالسعودية. وجاء تأهل «أزرق الشباب» إلى الأدوار الإقصائية بعد حصوله على المركز الثالث في دور المجموعات، بعد أن خسر من الإمارات 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ضمن دور المجموعات ليحتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حيث تصدر المجموعة منتخب البحرين بـ 9 نقاط، ثم الإمارات ثانيا بـ 6 نقاط، فيما جاء منتخب سورية رابعا للمجموعة من دون أي رصيد من النقاط.