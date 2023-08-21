أكدت وزارة الإعلام سعيها الدؤوب منذ تأسيسها على دعم المنظومة الرياضية في البلاد وعملها على تسخير كل إمكاناتها المتاحة عبر قطاعاتها المعنية لخدمة الرياضة الكويتية والرياضيين بشكل عام، ولم تدخر جهدا نحو المساهمة في التطوير المنشود.



وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس حول ما يتم تداوله بشأن «شراء حقوق بث النقل التلفزيوني لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024» إنها تلقت كتابا تضمن اعتذار الاتحاد عن منح وزارة الإعلام حقوق النقل التلفزيوني في وقت انتهت فيه الوزارة من كل التجهيزات الفنية والتقنية استعدادا لبدء الموسم الرياضي. وتفصيلا لما جاء في كتاب الاتحاد رقم 886088 المؤرخ في 16 أغسطس الجاري، أوضحت الوزارة أن منح حقوق النقل جاء مشروطا برفع قيمة شراء الحقوق، وهو ما يخالف نص اللوائح والنظم المتبعة في الوزارة والتي يتم تطبيقها والالتزام بها مع جميع الاتحادات الوطنية والهيئات الرياضية في الدولة منذ نشأة منظومة النقل التلفزيوني.



وذكرت وزارة الإعلام أنه ومن باب استمرار التعاون وعدم حرمان المشاهدين من حقوقهم بمتابعة المسابقات الرياضية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والمواصلة في تسليط الضوء على النشاط الرياضي وإبرازه فإنها تدعو القائمين على الاتحاد إلى الحرص على التعاون الدائم والمشترك لما فيه المصلحة العامة.