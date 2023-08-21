في إطار جهوده الحثيثة لدعم تفوق المواهب الرياضية الشابة في الكويت، وكجزء من شراكته الاستراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية وبرنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، يقدم بنك برقان رعايته لأبطال الكويت الأولمبيين الثلاثة المشاركين في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2023، وهم كل من: يعقوب اليوحة ومضاوي الشمري وإبراهيم الظفيري، والذين يبذلون جهودا كبيرة لحصد الميدالية الذهبية في البطولة التي تقام حاليا في بودابست بالمجر.



وكان الرياضيون الأولمبيون الثلاثة قد تميزوا خلال مشاركتهم في العديد من البطولات العالمية، وحصلوا على العديد من الميداليات، وإضافة إلى سجلهم الحافل بالانتصارات، تمثل مشاركتهم في بطولة العالم لألعاب القوى 2023 فرصة جديدة لرفع اسم الكويت وعلمها عاليا، وتجديد الأمل والإلهام بين الشباب للانطلاق نحو تحقيق أحلامهم والمضي قدما نحو آفاق أبعد.



وفي هذه المبادرة المميزة، قالت نائب المدير العام للتسويق والاتصالات في بنك برقان خلود رضا الفيلي: «نفخر لما يحققه أبطالنا من نجاحات متلاحقة، كما أن وصولهم إلى مراحل متقدمة في المنافسات العالمية وتحقيق المراكز الأولى ليس بالأمر السهل، ولذلك نحن نواصل التزامنا بدعمهم وتشجيعهم وتقديم الرعاية لهم طوال رحلتهم نحو الفوز». وأضافت إن إنجاز التغيير الإيجابي في مختلف شرائح المجتمع مهمتنا الأولى، ونحن نقف إلى جانب صناع التغيير ورواده الذين يمثلون مستقبل أمتنا وقدوتها.



ولضمان تمكين أبطال الكويت من الوصول إلى أعلى مستوى من القدرة على تحقيق انتصارات جديدة، يواصل بنك برقان رعايته للرياضيين الأولمبيين الخمسة ضمن برنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، وهم كل من أمل الرومي، يعقوب اليوحة، مضاوي الشمري، إبراهيم الظفيري وجود توفيق، وذلك من خلال تغطية كل احتياجاتهم على مدار العام، بما في ذلك توفير أفضل معسكرات التدريب والمدربين العالميين المعتمدين، إلى جانب كل الموارد التي تساعدهم في تقديم أفضل مستوى من الأداء خلال البطولات التي يشاركون فيها.