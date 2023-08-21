مبارك الخالدي- عبدالعزيز جاسم



اطمأن الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم في القادسية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم على جهوزية جميع اللاعبين قبل مواجهة خيطان في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز المقررة الجمعة المقبل بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على الشباب 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد عبدالله الخلفية بنادي اليرموك مقر تدريبات «الأصفر» في الوقت الحالي بسبب أعمال الصيانة بستاد محمد الحمد، حيث سجل للفائز يوسف بن سودة وبدر المطوع.



وشهدت المباراة مشاركة المدافع ضاري سعيد رغم إصابته بكسر في الأنف، إذ لعب بعد وضع «القناع الواقي».



ويبدو أن المدرب إبراهيم قد استقر على تشكيلته الأساسية بنسبة كبيرة التي سيبدأ فيها الموسم بتواجد الحارس خالد الرشيدي والمدافعين سيرجيو فيتور وخالد صباح وضاري سعيد وعبدالعزيز نصاري، وفي الوسط دانييل جيبولا وطلال الأنصاري ومبارك الفنيني، وفي المقدمة ابراهيما تانديا ومحمد صولة ويوسف بن سودة.



هذا وتعادل الفريق الأول للكرة في النصر مع نظيره الجهراء 1-1 في المباراة الودية التي جمعتهما على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر ضمن استعدادات الفريق لانطلاق دوري زين الممتاز، حيث سيلتقي «العنابي» مع كاظمة في الجولة الأولى، والجهراء مع الكويت الخميس المقبل.



والتعادل هو الأول للنصر في المباريات الودية التي خاضها تحت قيادة المدرب ظاهر العدواني، اذ حقق انتصارين محليا على فريقي اليرموك وبرقان بالنتيجة ذاتها 5-0، بينما حقق 4 انتصارات في معسكره الصربي، وذلك على فريقي يديتسفا ونوفي من صربيا 2-1 و5-0 وعلى مصفوت الإماراتي 4-1، والسيلية القطري 3-0.



إلى ذلك، فاز العربي علي الفحيحيل 6-0 في مباراة ودية أقيمت مساء امس الأول على الملعب الفرعي لستاد حابر الدولي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد الذي من المقرر انطلاقه الخميس المقبل، حيث يواجه الفريق نظيره السالمية الجمعة المقبل، في حين يواجه الفحيحيل نظيره الشباب.



وتعكس النتيجة العرض المطمئن لـ «الأخضر» قبل الدخول في منافسات الموسم الجديد، إذ أجرى المدرب الألماني للفريق توماس برداريش تغييرات في الشوط الثاني منح خلالها الفرصة لكل اللاعبين.



ونجح العربي في تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، حملت توقيع كل من: سفيان بوشار، ومامادو ثيام، وحمزة خابا، وفي الشوط الثاني أضاف نايف حميد الهدف الرابع، وعزز مامادو ثيام النتيجة بهدف خامس، ثم اختتم بندر السلامة السداسية.



واختتم العربي مبارياته ودياته المحلية أمس بلقاء جمعه مع الصليبخات.