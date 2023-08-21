تغلب مان سيتي على ضيفه نيوكاسل 1-0 أمس الأول في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليبدأ «السيتي» الضغط على جميع منافسيه في «البريمييرليغ» بتحقيق انتصارين متتاليين، سعيا للتتويج باللقب الانجليزي للمرة الرابعة تواليا، ليصبح أول فريق انجليزي يحقق هذا الإنجاز الكبير.



وخاض الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، إذ، وبعدما افتتح حامل الدفاع عن لقبه بالفوز على بيرنلي 4-0، خرج «السيتي» فائزا من أول مشاركة له في مباراة الكأس «السوبر» الأوروبية بتغلبه في منتصف الأسبوع على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، فيما أكد نيوكاسل نيته بتكرار إنجاز الموسم الماضي باكتساحه أستون فيلا 5-1 في افتتاح مشواره في «البريمييرليغ».



وتوجهت الأنظار إلى ستاد «الاتحاد» لمعرفة إذا كان نيوكاسل قادرا على تحقيق فوزه الأول في الدوري ضد «السيتيزن» على أرض الأخير منذ سبتمبر 2000 (1-0)، لكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا وقفوا حائلا دون ذلك وأنهوا الشوط الأول متقدمين بهدف رائع للأرجنتيني خوليان ألفاريس بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من فيل فودن (31).



ورغم الفرص التي حصل عليها الفريقان وتحسن أداء نيوكاسل، لاسيما في ربع الساعة الأخير، بقيت النتيجة على حالها ليخرج سيتي منتصرا من ملعبه للمباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري امتدادا من الموسم الماضي، وتحديدا منذ التعادل مع إيفرتون 1-1 في 31 ديسمبر 2022. في لندن، وبعدما اكتفى بالتعادل افتتاحا أمام برينتفورد (2-2)، ظهر توتنهام أنه قادر على المنافسة، أقله على المراكز الأربعة الأولى، رغم خسارته جهود هدافه التاريخي هاري كين لصالح بايرن ميونيخ الألماني.



واستحق توتنهام منح مدربه الجديد الأسترالي أنغ بوستيكوغلو فوزه الأول، ملحقا بيونايتد ومدربه الهولندي إريك تن هاغ هزيمة أولى بعد فوز افتتاحي على ولفرهامبتون 1-0.



وقال بوستيكوغلو: «كانت مباراة جيدة، حصل يونايتد ربما على الفرص الأخطر في البداية، لكن يعجبني أننا صمدنا وشقينا طريقنا إلى أجواء المباراة».



من جانبه، قال إريك تن هاج مدرب مان يونايتد بعد المباراة: «كان الأداء جيدا باستثناء أننا لم نسجل، لقد خلقنا فرصا جيدة ومارسنا الضغط بكل جيد، كانت لدينا فرصا كثيرة للتسجيل واستحققنا ركلة جزاء، ولا أعلم لماذا لم تكن ركلة جزاء، إنها ركلة جزاء واضحة، وقد حصلنا على 3 إنذارات وهذا لا ينبغي أن يحدث، كان علينا أن نحافظ على تركيزنا ثم انقلبت الأمور في هجمة واحدة، وبداية الشوط الثاني لم تكن جيدة، عليك أن تحافظ على الأفضلية والسيطرة وتلقينا هدفا سهلا، لم ننهار، وقاتلنا ولكن لم نسجل.



وتختتم الجولة الثانية للدوري الإنجليزي اليوم بمباراة واحدة، حيث يحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس.