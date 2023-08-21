بدأ نابولي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي الذي أحرزه بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بقوة من خلال فوزه على مضيفه العائد مجددا بين الكبار فروزينوني 3-1 أمس الاول في المرحلة الأولى بفضل ثنائية لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن.



ونجح المدرب الفرنسي رودي غارسيا في الخروج منتصرا من ظهوره الرسمي الأول كمدرب للفريق الجنوبي، بعد حلوله بدلا من لوتشانو سباليتي الذي ترك الفريق بشكل مفاجئ قبل أن يتسلم مؤخرا تدريب المنتخب الإيطالي.



وبدا نابولي غير متأثر بالتغيير الفني، لاسيما أنه حافظ على تشكيلته التي قادته للفوز بـ «السكوديتو» وفي أن يكون رابع فريق مختلف يتوج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة.



وتمكن نابولي من الحفاظ على أبرز نجومه بعد تتويجه باللقب، وفي طليعتهم أوسيمهن، المرجح أن يمدد عقده حتى 2026 في الأسابيع المقبلة، والذي كان على موعد مع التهديف منذ بداية الموسم بعدما أنهى الذي سبقه كأفضل هداف بـ 31 هدفا.



وافتقد أوسميهن السبت زميله في الهجوم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب إصابة طفيفة ضمن تشكيلة خسرت المدافع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 50 مليون يورو. لكن البطل أطلق المباراة من نقطة الصفر في الدقيقة 24 بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بهدف لماتيو بوليتانو.



واعتقد جاكومو راسبادوري، أنه وضع نابولي في المقدمة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (35)، قبل أن يعوض أوسيمهن هذه الفرصة بتسديدة صاروخية في الشباك بعد عرضية من جوفاني دي لورنتسو (42).



ووجه أوسيمهن الضربة القاضية لفروزينوني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (79) بعد تمريرة بينية من دي لورنتسو.



وبات النيجيري أفضل هدافي الدوريات الخمس الكبرى منذ بداية 2023 بـ 19 هدفا، بفارق هدف أمام الإنجليزي هاري كين. إلى ذلك، استهل إنتر ميلان مبارياته في الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بهدفين نظيفين أحرزهما لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين الثامنة و(76)، وفاز هيلاس فيرونا على إمبولي 1-0، وفي المباراة الثالثة فاز فيورنتينا على جنوى 4-1.



وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الأولى للدوري الإيطالي، حيث يلتقي تورينو على ملعبه مع كالياري، فيما يحل ميلان ضيفا على بولونيا.