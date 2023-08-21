كان الوافد الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام على الموعد مجددا تهديفا وتمريرا، ليقود فريقه الجديد ريال مدريد إلى فوزه الثاني تواليا في مستهل الموسم وجاء على حساب مضيفه ألميريا 3-1 بعدما كان متخلفا السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان الإنجليزي الشاب على موعد مع الشباك في الفوز الافتتاحي على أتلتيك بلباو 2-0 بتسجيله الهدف الثاني، ثم تألق السبت بتسجيله الهدفين الأولين في لقاء تخلف خلاله فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث للبرازيلي فينيسيوس جونيور.



وأكد بيلينغهام أن رهان ريال عليه كان في مكانه وأظهر في مستهل المغامرة الاسبانية أنه قادر على تعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.



ووجد ريال نفسه متخلفا منذ الدقيقة الثالثة بواسطة سيرخيو أريباس، لكن بيلينغهام أدرك التعادل للنادي الملكي (19). وبات لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن 20 عاما و51 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراتيه الأوليين في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين بعد مارك سوساييتا في 2007 عن 19 عاما و275 عاما، وفق «أوبتا» للإحصاءات.



وتمكن النادي الملكي من التسجيل في بداية الشوط الثاني بهدف ثان في اللقاء لبيلينغهام (60)، وتحول بيلينغهام من هداف إلى ممرر حين أوصل الكرة إلى فينيسيوس جونيور ليسجل الأخير الهدف الثالث (73)، وبذلك، بات بيلينغهام ثالث لاعب يلعب دورا في أربعة أهداف خلال مباراتيه الأولين في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، بعد الهولندي ويسلي سنايدر في أغسطس 2007، والمغربي منير الحمداوي في سبتمبر 2013 بحسب «أوبتا». وأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بعد المباراة، وقال: «أثق في نضج بيلينغهام وشخصيته، اللعب في ألمانيا ساعده كثيرا، إنه يتأقلم بشكل رائع للغاية في الدوري الإسباني، وعلى أسلوب لعبنا أيضا، والمجموعة تقوم بعمل جيد، ولديهم القدرة على الحركة بشكل جيد للغاية مما يخلق الكثير من الفرص، وستكون لدينا مباريات نحقق فيها فرصا أقل».



إلى ذلك، فرط ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، بفوزه الأول بعدما خطف ضيفه سلتا فيغو هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.



وتقام اليوم مباراتان في ختام الجولة الثانية للدوري الإسباني، حيث يستضيف في الأولى ديبورتيفو ألافيس نظيره إشبيلية، فيما يحل رايو فاييكانو ضيفا على غرناطة في الثانية.