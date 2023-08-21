لم تكن عودة النجم كيليان مبابي الى تشكيلة باريس سان جرمان حامل اللقب مكتملة الأوصاف، حيث نجح تولوز في توجيه ضربة للنادي الباريسي من خلال انتزاع التعادل 1-1 قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت.



وعلى ملعب تولوز، دخل مبابي من دكة البدلاء في الدقيقة 51 في اللحظة ذاتها التي دفع فيها المدرب الجديد لسان جرمان الإسباني لويس انريكي بالوافد الجديد من برشلونة الإسباني الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي.



وتأتي عودة مبابي بعد صيف بدأ بإمكانية رحيله عن فريق العاصمة الفرنسية، وتمكن بطل كأس العالم 2018 من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء(62) إثر عرقلته داخل المنطقة، وسجل مبابي هدفه التاسع في آخر 11 مباراة له مع سان جرمان ومن ضمنها مواجهات من الموسم المنصرم.



إلا أن تولوز رد بشكل صاعق بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها المغربي زكريا أبو خلال (87) اثر خطأ ارتكبه عليه مواطنه أشرف حكيمي.



وبقي سان جرمان بلا فوز بعد مرحلتين، إذ تعادل في المرحلة الأولى أيضا أمام لوريان 0-0، ليصبح في رصيده نقطتين في المركز الثامن، بينما يحتل تولوز المركز الثالث بأربع نقاط بالتساوي مع مونبلييه المتصدر ومرسيليا.



وقاد الجناح الأردني موسى التعمري فريقه مونبلييه الى فوز ساحق على حساب ليون 4-1.



ألمانيا



وفي الدوري الألماني، قاد الهولندي دونييل مالن بوروسيا دورتموند وصيف الموسم المنصرم الى فوز قاتل على حساب ضيفه كولن 1-0 بهدف في الدقيقة 88، وذلك في المرحلة الافتتاحية من الدوري الألماني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوزا صعبا لباير ليفركوزن على لايبزيغ 3-2.



وفي مباريات أخرى، تغلب باير ليفركوزن على ضيفه لايبزيغ 3-2، وخطف بوروسيا مونشنغلادباخ تعادلا ثمينا من أوغسبورغ 4-4، واستهل فرايبورغ موسمه بالفوز على هوفنهايم 2-1 خارج ارضه، وسحق شتوتغارت نظيره بوخوم 5-0.