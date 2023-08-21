

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا وقاد فريقه إنتر ميامي إلى إحراز كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم، بفوزه السبت على ناشفيل 10-9 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.



وضع ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، إنتر ميامي في المقدمة (24)، بهدف رائع من تسديدة من خارج المنطقة في المقص الأيمن، بيد أن فافا بيكو عادل لناشفيل في الشوط الثاني (57).



وبعد إهدار الاكوادوري ليوناردو كامبانا فرصة الفوز لإنتر ميامي في الوقت البدل عن الضائع منفردا، تفوق الأخير بركلات الترجيح محرزا اللقب بفضل صدة من حارسه درايك كالندر. وكان إنتر ميامي الذي تأسس قبل ثلاث سنوات بدفع كبير من نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكام، في قاع ترتيب الدوري الأميركي لكرة القدم عندما انضم ميسي إلى صفوفه الشهر الماضي، فنجح بتحويله إلى فريق فائز بعد سلسلة من الانتصارات في كأس الرابطتين.



وقد سجل ابن السادسة والثلاثين حتى الآن، عشرة أهداف في سبع مباريات بالقميص الزهري لفريقه الجديد، وستكون الفرصة متاحة أمامه الأربعاء بالتأهل إلى نهائي جديد، عندما يواجه سينسيناتي في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة. وصحيح ان إنتر ميامي الذي يشرف عليه المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، لم يقدم الأداء المثير الذي عود جماهيره عليه في الشهر الماضي ضمن البطولة التي يشارك فيها أندية أميركية ومكسيكية، لكن طعم التتويج دفع جماهيره الى الاحتفال.



هذا وقال لاعب وسطه الجديد الإسباني سيرجيو بوسكيتش الذي زامل ميسي لسنوات في برشلونة حيث حققا تقريبا جميع الألقاب «كان الأمر مثيرا جدا، التعادل كان منصفا وركلات الترجيح تبتسم للمحظوظ، وفي هذه الحالة كنا نحن».