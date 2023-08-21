احتفلت النجمة العالمية إيمي آدمز الملقبة بـ «جميلة هوليوود» أمس بعيد ميلادها التاسع والأربعين، وفى حوزتها 41 جائزة فازت بها خلال مسيرتها الفنية.



بدأت إيمى ادمز حياتها المهنية كممثلة في أفلام «ديزني» تؤدي أصوات الشخصيات الكرتونية، لكنها اقتحمت عالم التمثيل في هوليوود وحجزت لنفسها مقعدا بين النجوم الكبار.



في بدايات الألفية الميلادية الجديدة، ظهرت أدامز التي ولدت في 20 أغسطس عام 1974 في فيتشنزا بإيطاليا، بسلسلة من الأفلام الصغيرة مثل: «حزب السيف النفسي» ومسلسلات تلفزيونية مثل: «المسحور»، ثم لعبت دور بافي في مسلسل مصاص الدماء، و«القرية الصغيرة» وأيضا «الجناح الغربي».



وحصدت إيمي عشرات الجوائز خلال مسيرتها الفنية، وترشحت 6 مرات للفوز بجائزة الأوسكار.



ووصلت ثروة إيمي آدمز إلى 60 مليون دولار أميركي، بحسب عدد من التقارير التي تكشف عادة عن ثروات أهم وأشهر نجوم هوليوود.