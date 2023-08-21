غادر الإعصار «هيلاري» المكسيك بعد أن خلّف أضرارا كبيرة متوجها إلى ولايات جنوب غرب أميركا وسط تحذيرات من حدوث فيضانات خطرة.



وقالت نشرة أصدرها المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن الرياح المصاحبة للإعصار ضعفت بشكل كبير لكنها مازالت عاتية، إذ تبلغ سرعتها 90 ميلا في الساعة (145 كلم/ساعة).



وتجعل هذه السرعة هيلاري إعصارا من الدرجة الأولى على سلم سفير-سيمبسون المؤلف من 5 درجات تصاعدية، في تراجع كبير عن الدرجة الرابعة التي كان قد بلغها سابقا.



وحذر المركز من احتمال حدوث «فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية» في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا. وأعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية أن مستويات الأنهار والجداول ارتفعت بشكل كبير في لوريتو وموليج على الساحل الشرقي لباخا كاليفورنيا الذي تضرر أيضا من الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق.



وبحسب الوكالة، لقي شخص مصرعه بعد أن جرف مجرى مائي إحدى السيارات في موليج.