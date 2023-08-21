أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالته رسميا إلى وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي موقعا من جميع أعضاء المجلس - باستثناء جمال عبدالحميد - وذلك قبل عامين من انتهاء دورتهم الانتخابية.



وتم الإعلان عن بيان الاستقالة في قناة النادي، موضحا أسباب القرار عطفا على حبس وعزل رئيس النادي المنتخب مرتضى منصور، وكذلك الحجز على أرصدة النادي مما أدى إلى الشلل التام في مفاصل النادي ما أثر على نتائج الفرق الرياضية وتأخر صرف مرتبات العاملين.



وخرج نائب رئيس النادي سليمان وهدان مصرحا: «أعضاء المجلس تقدموا باستقالة جماعية وفضلوا مصلحة النادي على مصلحتهم الشخصية، ونتمنى التوفيق لمن سيتحمل المسؤولية بعد رحيلنا»، مضيفا: «الإيرادات التي وفرناها خلال الفترة الماضية لا تغطي أكثر من 40 أو 50% من مصروفات النادي، الأنشطة الاجتماعية تأخذ جانبا كبيرا من الإنفاق إلى جانب الإنفاق على عدد كبير من اللعبات الرياضية».



ومن المنتظر أن يصدر وزير الشباب قرارا بقبول الاستقالة، وإسناد إدارة القلعة البيضاء للجنة مشكلة من كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وذلك وفقا للائحة الاسترشادية التي يعمل بها النادي.



إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي عن تغيير شعار فريق كرة القدم، إذ شهد الشعار الجديد عودة عبارة نادي القرن الأفريقي مرة أخرى، إلى جانب 4 نجوم أعلى الشعار ترمز لألقاب الدوري المصري التي تبلغ 43 لقبا، كما يتوسط الشعار طائر النسر الذي يرمز للفريق الأحمر، فيما يتواجد أسفل الشعار نجمة واحدة ترمز لـ 11 لقبا أفريقيا.



من ناحية أخرى، نجح نصر أبوالحسن في حسم صراع رئاسة النادي الإسماعيلي بعد تفوقه على منافسه سليمان أبوعريضة بفارق 3 أصوات فقط، بحصوله على 731 صوتا مقابل 728 صوتا للأخير.



في غضون ذلك، تأكد غياب جناح منتخب مصر ولاعب طرابزون التركي محمود تريزيجيه عن مباراة الفراعنة أمام إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وأيضا مباراة تونس الودية في 12 من الشهر نفسه على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد أن تعرض لكسر بأحد الضلوع في مباراة فريقه امس الأول ضد غالطا سراي بالدوري التركي.