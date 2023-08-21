ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين جراء قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.



وأشادت الوزارة، في بيان لها، بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة للتصدي لهذه الأعمال، مؤكدة موقف الكويت الرافض لجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية.



ودعت إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.