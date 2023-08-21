

الرياض - خالد المصيبيح



احتشد أكثر من 60 ألف متفرج في ستاد الملك فهد الدولي أمس الأول ترحيبا بوصول لاعب الهلال الجديد البرازيلي نيمار، والذي ترافق معه تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو، المنضمين حديثا للفريق، فيما تم الإعلان رسميا أمس عن انضمام المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من فولام الإنجليزي ليكون سابع صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي.



ورغم زحم التعاقدات الهلالية إلا أن الفريق سقط في فخ التعادل 1-1 مع الفيحاء، وعقب اللقاء أكد مدرب الفريق البرتغالي خيسوس بأن مشاركة نيمار مع الفريق ستكون بعد شهر نظرا لمعاناته من إصابة وبالتالي سيغيب عن 4 مباريات بينها لقاء الاتحاد في الجولة الخامسة.



من جهة أخرى، استمر الاتحاد في صدارة الدوري السعودي بالفوز على ضيفه الطائي 2-0، وذلك بفارق الأهداف عن الأهلي والاتفاق وهي الفرق الثلاثة التي حققت العلامة الكاملة في جولتين فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع.