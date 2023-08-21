الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم فريقا الوكرة والعربي تحضيراتهما مساء اليوم استعدادا لخوض غمار الدور الثالث التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2023، حيث يستضيف الوكرة فري نافباخور نامانجان الأوزبكي في الـ 6:30 مساء الغد على ستاد الجنوب المونديالي، فيما يحل فريق «أجمك» الأوزبكي ضيفا على العربي بملعبه الثمامة في الـ 8:30 مساء غدا أيضا، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات والانتظار لسحب قرعة البطولة الجمعة المقبل.



ويتطلع الفريقان الوكرة والعربي إلى حسم التأهل ومرافقة السد والدحيل في دور المجموعات.



وعلى صعيد متصل، تراجع الدحيل في ترتيب تصنيفات جداول شبكة «أوبتا» العالمية، المهتمة بعالم الأرقام والإحصاءات، وذلك على مستوى أفضل أندية قارة آسيا خلال عام 2023، وذلك حسب الإصدارات الرسمية لـ«أوبتا»، عبر موقعها وحساباتها.



حيث احتل الدحيل المركز الثامن آسيويا بتقييم 1583، فيما حافظ السد على مركزه العاشر في تصنيف شهري مايو وأغسطس بتقييم 1573، بينما تصدر الهلال السعودي التصنيف بتقييم 1668، بينما قفز النصر السعودي إلى المركز الخامس بتقييم 1586.



هذا، وطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المستضيفة مباريات أدوار أبطال آسيا بالسماح لفريق الاتحاد الإعلامي بالوصول إلى ملعب أي مباراة قبل 48 ساعة من موعد انطلاقها، وتشغيل إضاءة الملعب والسماح لهم بالوصول لأي نقطة فيه، لتجهيز مواقعهم في الملعب، وإقامة لقاءاتهم الفضائية، إن وجدت.



وجدد الاتحاد الآسيوي تأكيده على مدربي الفرق المشاركة بحضور المؤتمر الصحافي قبل وبعد المباراة بحضور أحد اللاعبين في المؤتمر الذي يسبق المباراة فقط، فيما لا تتجاوز مدة المؤتمر الذي يقام بعد المباراة 15 دقيقة، كما شدد على أن كل ناد مشارك مسؤول عن الترجمة الشفوية وترجمة اللاعبين المشاركين والمسؤولين المشاركين إلى اللغة الإنجليزية، فيما ستكون الترجمة الفورية والترجمة إلى اللغة المحلية من مسؤولية النادي المضيف، موضحا أنه يجب على جميع اللاعبين المشاركين من كل ناد المرور عبر المنطقة المختلطة في طريقهم من غرفة تبديل ملابس الفريق إلى الحافلة الخاصة بهم بعد كل مباراة، وكذلك على المدرب المرور في حالة عدم وجود مؤتمر صحافي بعد المباراة، وأن العقوبة ستفرض على اللاعب أو المدرب بجانب النادي، مؤكدا أن عقوبة الإخلال بأي أمر يخص الإعلام ستكون 10 آلاف دولار، وأنه يجوز أيضا للجنة الانضباط والأخلاق فرض مزيد من العقوبات، وفقا لتقديرها.