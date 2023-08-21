بيروت - ناجي شربل



حقق النجمة فوزه الثالث تواليا في الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم وذلك على التضامن صور بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون في المرحلة الثالثة، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في حين عانى التضامن خسارته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الصفاء فوزا أول له هذا الموسم وذلك على الحكمة بيروت الذي عانى خسارته الثالثة تواليا 3-1، وبذلك رفع الصفاء رصيده إلى 4 نقاط في حين بقي الحكمة من دون نقاط.



هذا وحقق العهد حامل اللقب فوزه الثاني على الأهلي النبطية الذي عانى خسارته الأولى بعد تعادلين برباعية نظيفة، وبذلك رفع العهد رصيده إلى 6 نقاط من فوز أول على الراسينغ بيروت، قبل تعثره في المرحلة الثانية أمام النجمة 1-2، في حين تجمد رصيد الأهلي النبطية عند نقطتين من تعادلين مع الأنصار 2-2 والصفاء 1-1.