نقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية عن سياسي لبناني كبير «ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أرسل الى خارج لبنان «فلاش ميموري» تضمنت أسرار عمله تحسبا لأي أمر يحصل له في لبنان».



وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الأميركي في نيويورك فتح تحقيقا في قضية سلامة، الذي هو محور تحقيقات في الولايات المتحدة و7 دول أوروبية، وتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى مذكرتي توقيف في أوروبا.



وأشارت الصحيفة إلى أن سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، قد ضبطت الشرطة في احدى زياراته الى باريس بطائرة خاصة مبالغ مالية كبيرة لم يصرح عنها.