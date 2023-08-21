القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة الشروق، منها مشروعات الطرق بقطاع شرق المدينة، والمتمثلة في تنفيذ محور جديد يربط بين (المحور الشرقي ومحور الحرية)، وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلي واستكماله حتى محور الحرية بطول 3.1 كم.



وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا أيضا في تنفيذ عدد من عمارات مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بمدينة الشروق، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ.



من جانبه، صرح رئيس جهاز مدينة الشروق م.علي سعد، بأنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة بالحي الثالث، والتي شملت الانتهاء من رصف جميع الطرق الداخلية والأرصفة أمام العقارات والجزر، وكذا إنهاء كل من شبكات (الكهرباء - الإنارة - التليفونات - الغاز الطبيعي)، وزراعة وتجميل المسطحات الخضراء وأصبحت المجاورة في أبهى صورة حضارية.



وأوضح سعد أنه يجري التجهيز لبدء أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، ويأتي ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، مشيرا إلى أن الأعمال الحالية تستهدف إعادة الشيء لأصله لقطعيات الأسفلت وتمهيد الطريق أمام المارة وسكان المنطقة، حيث تم إنهاء معظم الأرصفة والجزر وشبكة الإنارة والغاز.



وفي سياق متصل، أوضح سعد، أنه قام بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 11 عمارة بمشروع سكن مصر، حيث تابع أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف احدى العمارات، وأيضا أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات، وكذا أعمال المباني والتي تتم بالتوازي مع باقي أعمال الموقع التي تجاوزت نسبة إنجازه 55%.