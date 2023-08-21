حنان عبدالمعبود



ضمن أنشطة حملة «الرياضة أفضل وقاية» التي تنظمها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان»، أقامت اكاديمية هايدو الرياضية، وبمشاركة ماتيدور ديزاين ومركز كرايو لجلسات التبريد بطولة كرة قدم برعاية مركز كرايو للأكاديميات وبمشاركة أكثر من 300 لاعب على مدار اربع اسابيع.



وكان التنافس بين الشباب الكويتي فوق الـ 17 سنة، يتميز بروح التحدى، والإصرار والعزيمة والاحترام المتبادل بين اللاعبين والذي عكس صورة للتحدي بإيجابية بين الشباب بهذا العمر وجاء تأكيدا على أن كرة القدم لعبة تعاون بين الفريق الواحد، ونتجت عن هذه البطولة فوز فريق هايدو «كان» الرياضي بالمركز الأول واحتل فريق انسبيز المركز الثاني.



وحول مشاركة هذا العدد من اللاعبين بالبطولة، أفاد مدير اكاديمية هايدو «كان» عبدالله الصالح بأن الشباب بهذا السن المتميز عليه أن يحافظ على لياقته وصحته من خلال المشاركة بالبرامج والأنشطة الرياضية المختلفة.



وقال: علينا كجهات ذات اختصاص، توفير جميع الوسائل التي تسهم في تشجيع الشباب لممارسة الرياضات المختلفة المحببة لدى الشباب، لأن ذلك يدعم ثقته بنفسه ويجعله صاحب قرار، كما يبعده عن زيادة الوزن، حيث إن 77% من سكان الكويت يعانون من زيادة في الوزن، 40% يعانون من السمنة المفرطة وعلينا أن نحافظ على ابناء هذا الوطن الطيب المعطاء.