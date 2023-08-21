اكتشف علماء صينيون شكلا جديدا من الانبعاثات الإشعاعية للنجوم النابضة، يسمى بـ «النبضات القزمة»، وذلك من خلال استخدام التلسكوب الصيني «فاست»، وهو تلسكوب راديوي كروي يصل طول قطره إلى 500 متر.



ونشر الاكتشاف مؤخرا في مجلة «نيتشر أسترونومي».



ووفقا للدراسة، تشع النجوم النابضة إشارات راديوية عند دورانها. ومع ذلك، غالبا ما تتوقف بعض النجوم النابضة القديمة عن الإشعاع لبعض الفترات، وهي ظاهرة تسمى «البطلان». ولاتزال الآلية المسؤولة عن ذلك غير معروفة، حيث يصعب فحص الغلاف المغناطيسي أثناء حالة البطلان بسبب عدم وجود قياسات للانبعاثات الإشعاعية.



ومع الحساسية الفائقة للتلسكوب «فاست»، اكتشف علماء من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم نبضات متفرقة وضعيفة ودقيقة في حالة البطلان للنجم النابض «B2111+46»، وأطلقوا على هذا الشكل الجديد من النبضات اسم النبضات القزمة، والتي يصعب رصدها بواسطة التلسكوبات الراديوية الأخرى.



ويظهر مزيد من التحليل أن بنية المجال المغناطيسي في المنطقة التي تشع النبضات القزمة تظل دون تغيير، مقارنة ببنية المجال المغناطيسي للمنطقة التي تشع النبضات العادية. وقال هان جين لين، عالم البحوث البارز في هذا العمل لدى المراصد الفلكية الوطنية، إن ذلك يكشف الحقيقة الفيزيائية المتمثلة في أن البنية المغناطيسية للنجم النابض لا تتغير بشكل أساسي عندما يكاد إشعاعه يخمد.