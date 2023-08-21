قال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرسي الأميركية مؤخرا كان بسبب مجرم غير متوقع وهو سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول للكهرباء.



وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس، وجدوا سمكة على المحول.



وقالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: «نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا».



وأضافت ان المشتبه به «شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا»، وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه «على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لايزال خطيرا للغاية».