رفع مصرف سورية المركزي أمس، سعر صرف دولار الحوالات والتصريف إلى 10900 ليرة، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تشل البلاد، فيما واصل ارتفاعه في السوق السوداء طارقا باب الـ 15 ألفا، حيث وصل في دمشق الى 14850 ليرة سورية، وفي حلب بلغ 14950 ليرة للدولار الواحد، بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص

وحدد «المركزي» سعر صرف الدولار في 13 من الجاري بـ 10100 ليرة، ثم رفعه إلى 10300 ليرة في 15 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي رفعه إلى 10700 ليرة، ومع التعديل الأخير أمس، يكون المصرف رفع سعر الصرف لأربع مرات بمقدار 800 ليرة خلال أسبوع واحد.

وفي السياق، أقر المصرف أمس أيضا، تعديلات جديدة ضمن قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بخصوص آلية تمويل المستوردات وإنهاء العمل بالقرار 970 لعام 2023.

ومن أهم النقاط التي لفتت الانتباه ضمن هذا القرار، كانت عودة المنصة لتمويل المستوردات بشكل آخر عن طريق البنوك وإشراف المركزي.

ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تشكيل حالة طلب جبرية على الليرة السورية، بسبب إجبار المستورد على إيداع المبالغ بالعملة السورية وتجميدها بمدة متوسطها حوالي 90 يوما حسب قوائم معينة نشرها المركزي تختلف وفقا للمادة. وبعد مضي فترة التجميد يمكن للمستورد أن يحول السيولة إلى عملة صعبة وفقا لنشرة المركزي في ذلك اليوم.

وهنا يذكر أنه لا يمكن تمويل الإيداعات البنكية (التسليم كاش حصرا)، حيث سيضطر المستورد إلى طلب الليرة السورية من الأسواق لتمويل المستوردات.