توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار وغائم جزئيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم الاثنين، والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 32 درجة مئوية.