توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي يوم الأحد عن 45 عاما في المغرب، بعد أيام قليلة من إصابته بجلطة دماغية، على ما أفادت ملحقته الإعلامية وكالة فرانس برس.

وقالت ملحقته الإعلامية "توفي وحيد بوزيدي صباح اليوم بعد إصابته بجلطة دماغية الأربعاء أثناء إقامته في المغرب" .

وبعد هذه الجلطة الدماغية، نقل الفنان إلى المستشفى ودخل غيبوبة. وقال وقتها لصحيفة "لو كورييه دو لاتلاس" الفرنسية أنه تعرض لجلطتين دماغيتين في العام 2021.

بدأ بوزيدي مسيرته الفنية بالمشاركة في عروض الكوميدي الشهير جمال دبوز في العام 2006، وفي يناير، أطلق استعراضا فرديا في مسرح "لو ريبوبليك" في باريس، وكان يفترض أن يقوم بجولة في كل أنحاء فرنسا.

وبعيدا عن المسرح، شارك بوزيدي في العديد من الأفلام الكوميدية من بينها "كاز ديبار" و"نويي سا مير، سا مير!" و"نيكي لارسون إي لو بارفان دو كوبيدون".