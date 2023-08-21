بتوجيهات سامية من قبل القيادة السياسية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، عن البدء في إجراءات تحويل ملكية ثلاث أراضٍ بمساحة (842,000 م2) بقيمة تناهز 2.5 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها، دعمًا للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمانًا لاستدامتها، وتخفيضًا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانية المؤسسة، وجار العمل على استكمال إجراءات عملية تحويل ملكية هذه الأراضي من الدولة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وقد جاءت هذه المبادرة السامية في المقام الأول تأكيدًا لدعم القيادة السياسية المستمر وحرصها الشديد على استقرار ومتانة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها لتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطنين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص.