تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" والمزمع إقامته بتاريخ 2 أكتوبر 2023م بمدينة الدوحة.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر لدى دول الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.