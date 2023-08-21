تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح برغبة قال في مقدمته وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021 على القرار بتكليف وزارة العليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50٪ اعتباراً من السنة المالية 1 ابريل 2023 وذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم. وأيضا تمت الموافقة على صرف بدل فيزا للطلبة المبتعثين إلى المملكة المتحدة حيث ان رسوم اصدار الفيزا للطالب تعتبر مكلفة جداً.

إلا ان هذا القرار لم يشمل المبتعثين من الجهات الحكومية الأخرى كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، وان التضخم وارتفاع مستويات المعيشة لا يفرق بين مبتعثين التعليم العالي او أي جهة أخرى، بل ان مبتعثين الجهات الأخرى قد يكون التأثير عليهم أكبر باعتبار ان بعض المبتعثين يصطحبون العائلة معهم من زوجة وأبناء.

ونص الاقتراح على ما يلي:

"شمول الطلبة المبتعثين من الجهات الحكومية الأخرى كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية وغيرهم بقرار زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج".