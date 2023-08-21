طالب النائب شعيب شعبان بعزل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإقالة الرئيس التنفيذي ومحاسبتهما، وإتاحة الفرصة للشباب الكويتي لإدارة المؤسسة والنهوض بها.

وأكد شعبان في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ثقته في شباب وبنات الكويت وأنهم يحتاجون الفرصة المناسبة.

وقال شعبان إن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والمدير التنفيذي نظما مؤتمرا صحافيا أول أمس فحواه الدفاع عن قراراتهما (الفاشلة) ومنها تعيين مستشار وافد من جنسية عربية براتب 6500 دينار، ويمجدان في إنجازاته.



وأشار شعبان إلى أن قائمة خطوط الطيران في الشرق الأوسط تتذيلها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في الترتيب، مضيفاً إن الشركة التي كان يعمل بها هذا الوافد في السابق والذي ذكرها رئيس مجلس الإدارة في مؤتمره الصحافي غير موجودة ضمن هذه القائمة.



وأضاف إن رئيس مجلس إدارة "الكويتية" لا يهتم ويتناسى خبرات ومجهودات الشباب والشابات الكويتيين ويستعين بخبرات هي كفؤة من وجهة نظره.



وقال شعبان "إذا كنت ترى أن هذه البلد لا يوجد فيه أي شخص كفؤ، يدير الخطوط الجوية الكويتية، فأنت واهم ونحن نثق بشبابنا وبناتنا وهم فقط يحتاجون الفرصة".



وأكد شعبان أن على رئيس مجلس إدارة الكويتية تقديم استقالته والمدير التنفيذي ومن ثم سيرى إبداعات الكويتيين في إدارة الناقل الوطني ونقله من مرحلة "التردي" إلى أعلى المستويات ، مضيفا " الموضوع سهل جدا فقط قدم استقالتك وسترى" .



وأضاف "في السابق نطالب بتقديم استقالتك لكن اليوم نطالب بتقديم استقالتك ومحاسبتك على قرارتك الذي تتغنى بها".

وأوضح أنه كان يجب على رئيس الكويتية أن يكون هو المحامي عن الكويتيين وأن يعقد المؤتمر لتبيان سبب تأخر الرحلات وارتفاع التذاكر وليس من أجل الدفاع عن قراراته "السيئة والفاشلة" .



وأشار شعبان إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بتعيين 4 وافدين برواتب عالية، مضيفا "هل سيعقد مؤتمر صحافي ثان مع المدير التنفيذي وتقومان بدعوة مؤسسات الإعلام العربية والمحلية للدفاع عن هذا القرار!".



وشدد شعبان على أنه من المفترض أن الخطوط الجوية الكويتية تدر أموالا على الدولة خصوصا أن دخل البلد الوحيد هو النفط، مبيناً أن المجلس ناقش هذا الأمر في جلسة الميزانيات وبحث تنويع مصادر الدخل .



وقال" لكن للأسف نجد المؤسسة تدور في فلك خسارة تتلوها الأخرى وهناك 12 ملاحظة من ديوان المحاسبة على الخطوط الكويتية" ، مضيفا إنه كان المفروض أن يتحدث في المؤتمر الصحفي ويرد على ملاحظات ديوان المحاسبة ويفند أسباب هذه الملاحظات وكيفية تفاديها .

ووجه شعبان رسالة إلى وزير المالية بصفته المسؤول عن الكويتية قائلاً "إما عزل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومحاسبتهم أو عليه تحمل مسؤوليته السياسية".

وقال" كنت أدعو في دور الانعقاد السابق إلى التعاون والتهدئة وأن الوزراء يجب أن يأخذوا وقتهم حتى يصلحوا ما أفسدته الحقبة السابقة".