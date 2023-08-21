عبدالله المضف: الحكومة ستتحمل المسؤولية بحال منع ديوان المحاسبة التدقيق في شركة مستشفيات الضمان

أعلن النائب عبدالله المضف، أنه تقدم في بداية دور الانعقاد مع بعض الزملاء بطلب تكليف ديوان المحاسبة للتدقيق في شركة مستشفيات الضمان ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير سواء من الحكومة او المستثمر في تحقيق أهداف الشركة او الاضرار في المال العام، مشيرا إلى أنه إذا وصل تقرير الديوان لمجلس الأمة ويحمل إشارة إلى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها ٧٤٪

‏ستتحمل الحكومة مسؤولية ذلك خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالاجماع حكومة ومجلس.

وقال إنه من غير المنطق أن الحكومة توافق على التدقيق ثم تمنع الديوان من أداء مهمته.