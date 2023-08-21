عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية ان توفير العمالة في المدارس هي إحدى المشاكل الأساسية التي تواجه الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

جاء ذلك في نشرة عممها وكيل التعليم العام أسامة السلطان، على المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وادارة مدارس التربية الخاصة وتلقت "الأنباء" نسخة منها والتي قال فيها:" فـي إطـار الاستعداد والتجهيـز للعـام الدراســـــــي المقبل ولتلافي إحـــدى المشــاكل الأساسـيـة الـتي تـواجـه عناصـر الاستعداد للعــــام الدراسـي القادم والمتمثلة في توفير العمالة في كافة المدارس بالمناطق التعليمية".

وتابع: عليـه يـرجــى العمــل وبصـورة عاجلــة الإبــلاغ عـن أي نقـص في العمالـة بكافة المدارس في المناطق التعليميـة أو تهــاون مـن احـدى الشـركات في تنفيـذ المهــام المنوطـة بهـا وذلـك عـبر التنسيق والتواصـل المستمر والمتابعـة مـع مراقبـة الخـدمات العامـة في المناطق التعليميـة فيمـا يخـص تـوفير العمالـة اللازمـة مـع تـدوين ملاحظـاتكم اليوميـة بهـذا الشـأن مـن خـلال النمـوذج الإلكترونــي والــذي سـبـق تـزويـد فـرق المتابعـة والاستعداد للعـام الدراسـي بـه للوقـوف عـلـى مـدى جهوزيـة المـدارس بـكـل مـا يتعلـق بالعام الدراسي الجديد، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.