أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل امرأة في هجوم بالرصاص قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل المرأة وقالت إن رجلا أصيب بجروح خطيرة في الهجوم جرى نقله إلى المستشفى، فيما نجا طفل عمره ست سنوات «بأعجوبة دون أن يمسه أذى».



وذكر جيش الاحتلال في بيان أنه أقام حواجز على الطرق بحثا عن المشتبه بهم الذين قال إنهم أطلقوا الرصاص من سيارة متحركة.



من جهته، قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن الهجوم «رد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين».



وأضاف «هذه العملية تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد مقدساتنا وضد المشاريع الصهيونية الاستيطانية في القدس والضفة».