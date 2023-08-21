عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة مها العسعوسي، وذلك بحضور مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية العميد صلاح الشطي، ومن جانب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الوكيل المساعد لخدمات العملاء المهندس فلاح المطيري ومدير مكتب وكيل الوزارة المهندس خلف المطيري.

‏وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل اليهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة.