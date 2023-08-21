القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تقرير يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونيا عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية.



وشددت على أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة تتضمن تغييرا في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن جميع الإجراءات المعمول بها حاليا بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.



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