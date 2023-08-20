يأخذ أصحاب القطط حيواناتهم الأليفة في نزهات بحرية فاخرة، وهي تجربة سياحية جديدة للقطط المدللة في سنغافورة.



وعلى متن مركب «رويال ألباتروس» الشراعي، يمكن للقطط أن تستلقي داخل أقفاص مصممة خصيصا على سطح السفينة، في وقت يستمتع أصحابها بعشاء يضم أربعة إلى سبعة أطباق وهم يستمتعون بغروب الشمس.



وأطلق مشغل المركب الشراعي في شهر أغسطس الجاري هذه الرحلات البحرية للقطط في سنغافورة، بعدما لاقت الرحلات المخصصة للكلاب رواجا كبيرا.



وعلى مدى ساعتين ونصف ساعة، تبحر نحو 15 قطة برفقة 130 شخصا على طول ساحل جزيرة سنتوسا السياحية، مع التمتع بإطلالة على سنغافورة وبعرض للألعاب النارية.



واستقبل هذا القارب أكثر من ألف كلب منذ عام 2001. وبيعت المئات من تذاكر الرحلات المخصصة للقطط بـ225 دولارا سنغافوريا للتذكرة الواحدة (166 دولارا أميركيا). لكن رحلات القطط والكلاب منفصلة.



وتحصل الحيوانات الأليفة على ثلاث وجبات، لكن أصحابها يأخذون هذه الأطعمة عند المغادرة، لأن حيواناتهم غالبا ما تمتنع عن الأكل عند وجودها في محيط غير مألوف لها.