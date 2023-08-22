

القاهرة - محمد صلاح



تعرضت أسرة مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لموقف صعب أثناء تصوير المشاهد الداخلية داخل إحدى الشقق أهالي منطقة روض الفرج، حيث اكتشف أهالي المنطقة ان نجوم المسلسل مي عمر وأحمد زاهر وكمال أبورية وأروى جودة متواجدون بالشقة فاقتحموا مكان التصوير من أجل مصافحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، وحدثت حالة من الغضب بين أهالي المنطقة بسبب صراخ المخرج محمد سامي فيهم حتى يستكمل تصوير مشاهده. شركة الإنتاج اضطرت للاستعانة بشركة حراسات للحفاظ على أماكن التصوير.



العمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير. وتجسد مي عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهي شخصية جديدة تقدمها مي في الدراما التليفزيونية والمقرر عرضه في رمضان 2024.