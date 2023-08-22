

فوجئ جمهور الفنانة نيللي كريم بعدم الإعلان عن العرض الخاص لفيلمها الجديد «فوي فوي فوي» والذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد فراج، وكان من المقرر عرضه 16 الجاري، حيث أصدرت الشركة المنتجة بيانا تعلن فيه تأجيل طرحه في دور السينما المصرية والعربية إلى 13 سبتمبر المقبل.



وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة، حسب مجلة «لها»، أن تأجيل الفيلم جاء بعد اتهام أحد الصحافيين لصناعه بسرقة فكرته من تحقيقات صحافية أجراها قبل فترة، وأن الشركة تحاول حاليا أن تنهي الأزمة مع الصحافي.



وكانت البداية عندما شن الكاتب الصحافي محمود شوقي هجوما عنيفا على أبطال وصناع فيلم «فوي فوي فوي» عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عرض جزء من الفيلم في «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، مشيرا إلى أنه المالك الحقيقي للفكرة، وهو من أجرى تحقيقات صحافية وأصدر كتابا بالقصة كاملة منذ عام 2016.