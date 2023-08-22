القاهرة ـ محمد صلاح



تعيش الفنانة أسماء جلال حالة من السعادة الممزوجة بالقلق الشديد بسبب استعدادها لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «أعلى نسبة مشاهدة» والذي يعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية وتجسد في المسلسل شخصية فتاة من عائلة بسيطة مهووسة بـ«التيك توك»، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» الذي انتهت من تصويره منذ فترة ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم: مي عمر ومحمد الشرنوبي وهنا الزاهد، وانتهت من تصوير فيلم «وش في وش» مع محمد ممدوح وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.