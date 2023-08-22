

بعد عرض فيلمه الجديد «العميل صفر»، وحديث الجمهور عن المنافسة بينه وبينه الفنان محمد هنيدي، بفيلم «مرعي البريمو» في شباك التذاكر ضمن أفلام صيف 2023، أكد الفنان أكرم حسني أن هنيدي من أساتذة الكوميديا، بالقول: «محمد هنيدي ده أستاذنا ومينفعش نحط اسمه جنب اسمنا، ده راجل له تاريخ كبير في الكوميديا وضحكنا من قلبنا ونجح، نجاحه فضل مستمر فترة طويلة».



وعبر حسني في تصريحات صحافية عن سعادته بفيلمه «العميل صفر»، كأول بطولة سينمائية مطلقه له، إذ كشف أن فكرة البطولة المطلقة لا تشغله ولا يهتم بها، قائلا: «البطولة المطلقة مبفكرش فيها، ده كرم من ربنا مليش دعوة بيه، أنا بجتهد وبعمل اللي عليا وكرم وتوفيق ربنا هو اللي بيعمل ده».



وعن كيفية اختياره لأعماله في الفترة المقبلة، أوضح: «بقى عندي نضوج وعملية تصحيح للغلطات واختياراتي دلوقتي أكيد غير من 10 سنين، وبقيت أتعلم حاجات كتير وبغلط وبحاول أصلح من غلطاتي، على المستوى الشخصي قبل الفني».



ويشارك في فيلم «العميل صفر» عدد من الفنانين، أبرزهم: منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فاطمة البنوي، أسماء أبو اليزيد، محمد أوتاكا، والعمل سيناريو وحوار: وائل عبدالله، إخراج: كريم العدل.