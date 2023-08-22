

يعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة د.سامح مهران، خلال مؤتمره الصحافي الذي يقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، عن مفاجأة بتكريمات المهرجان في الدورة الثلاثين، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 وحتي 8 سبتمبر.



ومن المقرر أن يعلن د.سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عن أسماء المكرمين خلال دورته الثلاثين التي تنطلق يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تشهد قائمة المكرمين مفاجأة من حيث النجوم المقرر تكريمهم هذا العام.



يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من د.سامح مهران رئيسا، د.محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما، د.دينا أمين مديرا، د.أيمن الشيوي مديرا، بالإضافة إلى عضوية كل من د.أحمد مجاهد، د.أسماء يحيى الطاهر، د.محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.