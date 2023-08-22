

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا، عن جدول المباريات والملاعب التي تستضيف البطولة، حيث تقرر استضافة ستاد لوسيل المونديالي مباراتي الافتتاح والنهائي، البداية سيكون لقاء منتخب قطر (المستضيف) مع نظيره اللبناني في الـ 7:00 مساء 12 يناير المقبل على ستاد لوسيل والذي يتسع لـ 88 ألف مقعد، وهو الذي احتضن نهائي مونديال قطر 2022.



وتقام منافسات البطولة على ملاعب مونديالية وهي: الجنوب، والمدينة التعليمية، والبيت، والثمامة، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد بنادي السد، وعبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.



ويتنافس أفضل منتخبين من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في دور الـ 16 الذي سيبدأ في 28 يناير، وفيما تنطلق صافرة النهائي في 10 فبراير على أرض ستاد لوسيل في الـ 6:00 مساء.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر جاسم عبدالعزيز الجاسم 2023: «يسرنا استضافة البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على أرض قطر، نحن على ثقة بأن كأس آسيا قطر 2023، ستكون النسخة الأفضل التي يتم تنظيمها حتى الآن، كما سيشهد جدول المباريات عددا من المنافسات الرائعة التي تتصاعد فيها أجواء الحماسة والإثارة بين عدد من أشهر المنتخبات في آسيا».



مهمة آسيوية



هذا، وتتطلع الجماهير القطرية في لحاق الوكرة والعربي بركب المتأهلين إلى دور المجموعات السد والدحيل، حيث يخوض الوكرة والعربي اليوم الدور الثالث التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، يستضيف الوكرة على ملعبه الجنوب منافسه فريق نافباخور الأوزبكي في الـ 6:30 مساء، ويليه في الـ 8:30 مساء اليوم أيضا يستضيف العربي فريق أجمك الأوزبكي على ستاد الثمامة المونديالي.. يتأهل الفائز إلى دور المجموعات، والانتظار لسحب قرعة البطولة الخميس المقبل.



إلى ذلك، كشف المدرب القطري للنادي العربي يونس علي، عن مصير لاعبه الأيسلندي أرون غونارسون الذي تعرض للإصابة خلال معسكر الفريق الأخير في مدينة جيرونا الإسبانية، قبيل انطلاق منافسات الموسم الحالي.



وقال يونس إن إصابة غونارسون قد تطول ما يفقد الفريق العرباوي جهود محترف على مدار الموسم الحالي، مشيرا الى أن إدارة النادي العربي تبحث عن محترف آخر لتعويض غياب اللاعب المصاب.



ويمتلك العربي 6 محترفين وهم: السنغالي عبده ديالو، والجزائري وسيم قداري بوليف «سيمو»، والمغربي محمد التعبوني، والبرازيلي رافينيا ألكانتارا، والسوري عمر السومة، والتونسي يوسف المساكني.



ورغم تسجيل العربي لمحترفه الأيسلندي أرون غونارسون في القائمة الآسيوية، إلا أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني خلال منافسات الموسم الكروي.



ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى الدوري الآيسلندي الممتاز، لينضم إلى نادي كا أكوريري، الذي بدأ فيه مسيرته.



وكان غونارسون قد انضم إلى العربي قبل أربع سنوات، قادما من كارديف الويلزي، في صفقة انتقال حر، وخلال مسيرته مع الفريق، خاض غونارسون 98 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في إحراز 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وتوج بكأس أمير قطر لموسم 2022-2023.