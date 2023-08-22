بيروت - ناجي شربل



أخفق البرج في استعادة صدارة الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل مع الراسينغ بيروت 1-1، وبهذه النتيجة احتفظ النجمة بالصدارة بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوز ثالث على التضامن صور السبت بثلاثية نظيفة.



وافتتح مصطفى الشمعة التسجيل للراسينغ في الدقيقة 56 بكرة رأسية تطاول لها من ضربة ركنية نفذت من اليسار، وأخفق الدفاع والحارس علي حلال في التعامل معها، على رغم ان الشمعة لعبها من مسافة غير قريبة من المرمى. وتلا ذلك ضياع في صفوف البرج، إلا أن الحارس حلال أنقذ مرماه من هدف ثان.



ومنح المهاجم الدولي هلال الحلوة التعادل للبرج في الدقيقة 84. وضغط «الأصفر» بعدها من دون أن يوفق أفراده في هز شباك حارس الراسينغ علي الحاج حسن للمرة الثانية.



ورفع البرج رصيده إلى 7 نقاط، والراسينغ إلى 4 نقاط من فوز بالمرحلة الثانية وتعادل، بعد السقوط افتتاحا أمام العهد بخماسية 1-5.



وعلى ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، تعادل الأنصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 14 مرة، مع شباب الساحل 1-1.



وتقدم «الزعيم الأخضر» بهدف لحسن معتوق في الشوط الأول بكرة رأسية تطاول إليها اثر تمريرة من نادر مطر من اليسار في الدقيقة 15، وعادل هيثم فاعور لـ «أزرق» الساحل من «بنالتي» في الدقيقة 83 اثر خطأ من يعقوبا على علي الفضل، كما سدد فاعور الكرة أرضية الى يمين الحارس نزيه أسعد.



ورفع كل من الأنصار وشباب الساحل رصيده الى 5 نقاط من فوز وتعادلين.



وبعد المباراة، اعلن المدير الفني المغربي للأنصار إدريس مرابط عدم الاستمرار مع الفريق. وتردد ان إدارة الأنصار تسعى وراء المدير الفني السابق لفريق العهد باسم مرمر، إلى قيامها باتصالات مع المدربين جمال طه ويوسف الجوهري.



وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، دخل الشباب الغازية متذيل الترتيب سابقا لائحة النقاط، بتعادله مع طرابلس الرياضي 1-1، إذ تقدم الغازية عبر كريس ناواتا في الدقيقة العاشرة. وعادل طرابلس عبر ايموجنت جيمس في الدقيقة 93. وهذه النقطة الأولي للغازية، والثانية لطرابلس.